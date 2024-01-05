OoredooEZ CUP FREE FIRE 2024 انطلاق التسجيل للمشاركة في مسابقة الأبطال

أعلنت Ooredoo تونس، اليوم عن عودة النسخة المميزة من بطولتها السنوية EZ CUP للألعاب وهذا العام مع FREE FIREالشهيرة وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجيInfinix .

منافسة مثيرة ستتيح للمؤهلين عبر الانترنت الذين سيتم اختيارهم ما بين الفترة من 6 إلى 28 جانفي 2024 فرصة إظهار مواهبهم ومهاراتهم الاستثنائية في لعبة Free Fire الأكثر شعبية في تونس.

انطلق التسجيل للمشاركة بداية من 29 ديسمبر 2023، والمتاح للجميع عبر زيارة [http://ore.do/freefire_event]،. ونظرًا لأن الأماكن محدودة، فان التسجيل بسرعة يعزز الحظوظ لضمان المشاركة في هذه التجربة الفريدة.

في هذا السياق، صرح السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لـOoredoo تونس: “من خلال تنظيم EZ CUP FREE FIRE 2024، تهدف Ooredoo إلى تجميع كل عشاق العاب الفيديو في تونس، عبر منصة تنافسية تبرز مواهب ومهارات اللاعبين. ان هذه المبادرة تتناسب تمامًا مع استراتيجية الشركة وتعكس التزامها الخاص وشغفها بعالم الألعاب”.

ستجري المنافسة على مدى ثلاثة أسابيع، مع أربع تصفيات يوميًا، وستتاح الفرصة للمشاركين الفوز بجوائز مالية تصل قيمتها الى 10,000 دينار تونسي.

كما أرادت Ooredoo مكافأة جهود بقية الأبطال من خلال هدايا استثنائية لأفضل 8 لاعبين في البطولة.

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