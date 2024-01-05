الكاف: بذر أكثر من 82 بالمائة من مساحات الزراعات الكبرى المبرمجة لهذا الموسم

شارف موسم البذر للزراعات الكبرى في ولاية الكاف على الانتهاء، حيث تم إنجاز حوالي 82 بالمائة من المساحات المبرمجة للموسم الحالي، وفق ما أكده المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، عبد الكريم الحيدري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وقال الحيدري إن الموسم عرف بعض التأخر نتيجة انحباس الأمطار خلال فصل الخريف، وتأخر نزول الغيث النافع، وعدم توفر مستلزمات الموسم بالشكل الكافي، مشيرا إلى أن فلاحي الجهة بذلوا مجهودات لتلافي هذا التأخير الظرفي الذي تزامن مع نقص فادح في مادة ثاني الامونيوم الفسفوري أو ما يعرف” بالد.أ.ب”.

وأكد الحيدري، في المقابل، أن مادة الأمونيتر التي تستخدم لتسميد المزارع بعد عملية الإنبات ودخول النباتات مرحلة التفريخ متوفرة بالجهة خلافا للمواسم السابقة التي عرفت غيابا شبه كلي لهذه المادة الحيوية ما أثر سلبا على مردوديّة المزارع وعلى صابة الحبوب بصفة عامة، وفق قوله.