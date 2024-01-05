نقل أرشيف المركز الوطني للفن الحي إلى المكتبة السينمائية

تم أمس الخميس 4 جانفي نقل أرشيف المركز الوطني للفن الحي “دار الفنون بالبلفيدير” إلى المكتبة السينمائية. وستتولى إطارات المكتبة السينمائية والمختصون بها، القيام بعمليات الجرد والمعالجة والترميم ومن ثم الترقيم، ليتم على إثر ذلك نقلها إلى الخزينة الوطنية للسينما التونسية بدار الكتب الوطنية بهدف حفظها في ظروف تستجيب للشروط العلمية.

وبحسب ما أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ اليوم فإن نقل هذا الأرشيف يأتي “في إطار حرص الوزارة على متابعة وضعية العناصر الثقافية وإحصائها وتماشيا مع إقرار سنة 2024 سنة الجرد لكل الممتلكات الثقافية”.

ويتضمن أرشيف المركز الوطني للفن الحي دار الفنون بالبلفيدير حوالي 30 بكرة سينمائية وسمعية بصرية، وعدد من الصور الشفافة diapositives التي ستخضع بدورها لعملية الجرد والرقمنة، وفق المصدر ذاته، الذي أشار إلى أن الأرشيف يتضمن كذلك بكرات سمعية سيتم نقلها إلى مركز الموسيقى العربيّة والمتوسّطيّة “النجمة الزهراء” لحفظها ورقمنتها باعتبارها إرثا موسيقيا وطنيا.