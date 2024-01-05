سيدي بوزيد: رفع 307 مخالفات اقتصادية خلال شهر ديسمبر الماضي

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد خلال شهر ديسمبر الماضي 307 مخالفات اقتصادية إثر 2229 عملية مراقبة، حسب ما ذكره المدير الجهوي للتجارة، سامي مرشاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتوزعت المخالفات حسب القطاعات على قطاع الخضر والغلال بـ110 مخالفات، وقطاع المواد الغذائية والمدعمة بـ177 مخالفة، و20 مخالفة في بقية القطاعات، وتعلق أغلبها بالاحتكار وتجاوز تراتيب الدعم (129 مخالفة) وشفافية المعاملات الاقتصادية (145 مخالفة) والجودة والميترولوجيا (33 مخالفة).

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ عمليات المراقبة أفضت أيضا إلى حجز كميات من المواد الغذائية من ضمنها 710 كغ من الحليب، و10.5 أطنان من الفارينة المدعمة، و420 كغ من السكر، و403 لترات من الحليب، و2 طن من السداري، و290 علبة سجائر.