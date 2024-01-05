قبلي: انتعاشة هامة للمؤشرات السياحية خلال سنة 2023

سجّلت المؤشرات السياحية بولاية قبلي انتعاشة هامة مع نهاية سنة 2023 والتي عرفت اقبالا كبيرا للسياح من داخل وخارج البلاد لمواكبة الدورة 55 للمهرجان الدولي للصحراء وقضاء ليلة رأس السنة الميلادية بهذه الربوع الصحراوية.

وأوضح المندوب الجهوي للسياحة، جمال الدين بن جابر، صباح اليوم الجمعة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن سنة 2023 سجلت انتعاشة هامة في القطاع السياحي تعكسها المؤشرات المسجّلة في عدد الوافدين والليالي المقضاة بمختلف الوحدات السياحية من نزل ومخيمات مصنفة بالجهة، حيث بلغ عدد الوافدين طيلة السنة المنقضية 177765 مقارنة بـ 149086 سنة 2022 أي بزيادة تقدّر بـ 19.2 بالمائة بما انعكس على عدد الليالي المقضاة الذي بلغ 197219 ليلة مقارنة بـ 168802 ليلة في سنة 2022 اي بزيادة تقدر بـ 16.8 بالمائة.

وأشار الى الدور الهام الذي لعبه المهرجان الدولي للصحراء بدوز في الانتعاشة التي حققها القطاع السياحي نظرا لاهمية هذه التظاهرة الثقافية التي تعتبر المحرك الاساسي للقطاع باستقطابها للآلاف من السياح من داخل وخارج البلاد، بما يضفي ديناميكية كبرى على الحركة الاقتصادية في موفى السنة خاصة مع بلوغ النزل طاقة ايوائها القصوى.