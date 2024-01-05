مدنين: برمجة 9 رحلات بحرية عبر ميناء جرجيس التجاري

برمجت الشركة التونسية للملاحة 9 رحلات بحرية للمسافرين عبر الميناء التجاري بجرجيس خلال صائفة 2024، منها 6 رحلات قدوم (واحدة من ميناء جنوة الايطالي والبقية من ميناء مرسيليا بفرنسا)، و3 رحلات مغادرة نحو ميناء مرسيليا، محافظة بذلك على عدد الرحلات الموضوعة على ذمة التونسيين المقيمين بالخارج في صائفة 2023 والتي أمّنت نقل 11500 مسافر و4500 سيارة، وفق مدير الميناء التجاري بجرجيس أنيس الزناد.

وسيكون موعد وصول أول رحلة الى الميناء التجاري بجرجيس صباح يوم 15 جوان 2024 بعد مغادرتها ميناء مرسيليا يوم 13 جوان، فيما ستصل 4 رحلات أخرى من ذات الميناء أيام 8 و23 جويلية القادم و8 اوت القادم، و16 سبتمبر المقبل، فيما حدد موعد رحلة الوصول الوحيدة القادمة من ميناء جنوة يوم 23 أوت، وفق نفس المصدر.

أما رحلات المغادرة من ميناء جرجيس فستكون أولاها يوم 8 أوت القادم والثانية يوم 23 أوت وآخرها يوم 16 سبتمبر القادم، وسيستقبل الميناء تزامنا مع هذه الرحلات 3 رحلات قدوم في نفس الأيام ليؤمن رحلات قدوم ومغادرة متزامنة مع تتطلبه من مجهود تنظيمي اضافي لتوفير خدمات سلسة وسريعة وناجعة والتي أصبحت من تقاليد العمل داخل هذا الميناء الذي تعوّد على ضبط استعدادات قبلية لموسم الصيف بشريا ولوجستيا، وتكثيف الجلسات بين مختلف المتدخلين به.

وأشار الزناد إلى أن الميناء التجاري بجرجيس يشهد من سنة إلى أخرى تحسّنا في البنية التحتية، وتطويرا في العمل من أجل توفير أفضل الخدمات والارتقاء بها الى النجاعة والجدوى، وهو ما ساهم في تطوّر حركة المسافرين عبر هذا الميناء من 3101 مسافرا في صائفة 2017 الى 11500 مسافرا في صائفة 2023.