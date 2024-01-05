قابس: فتح بحث تحقيقي في الحريق الذي جدّ أمس بسوق الحناء بجارة

أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس، فوزي درغام، بأن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في الحريق الذي جدّ أمس الخميس بسوق الحناء بجارة ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل إضرام النار عمدا بمحلات غير مسكونة، وذلك طبقا لاحكام الفصل 308 من المجلة الجزائية.

وأشار المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنّ النيابة العمومية تحركت فور إعلامها باندلاع الحريق سوق الحناء بجارة، حيث حلّ مساعد وكيل الجمهورية بمكان الحادث أين عاين الحريق والذي أتت نيرانه على 10 محلات تجارية بشكل كليّ و4 محلات بصورة جزئية، مع تصدع جدران محل آخر.

وأكد أنه لم يقع تسجيل أيّة اصابات بشرية، مبيّنا أنّ عملية الاطفاء تواصلت لـ3 ساعات تم على اثرها إخماد الحريق بالكامل.

هذا وقد عرضت القضية على قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول الذي أصدر إنابة عدلية في الغرض الى فرقة الشرطة العدلية بقابس المدينة للقيام بالابحاث والسماعات واجراء الاختبارات الفنية اللازمة.