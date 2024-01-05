مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ينظم بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى البنين

أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، الجمعة، عن تنظيم بعثة إقتصادية متعددة القطاعات لزيارة كتونو بالبنبن من 12 وحتّى 15 فيفري 2024.

وتنظم هذه البعثة بالتعاون مع مجمع المؤسّسات المتخصّصة في البناء “تونزين بالدن بارتنرز” ومجمع المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات “غات إيت”.

وبإمكان المؤسّسات التونسيّة المهتمّة بالمشاركة في هذه البعثة التسجيل عبر الرابط https://acp.com.tn/events/Benin2024.

وأفاد مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أن هذه البعثة تمثل بالنسبة لهذه المؤسّسات مناسبة فعليّة لتطوير شبكة علاقاتهم وربط علاقات اقتصادية وشراكات وإيجاد فرص أعمال.

توجد البنين في غرب إفريقيا بمحاذاة أكبر سوق بالقارّة وهي النيجر. ويتوفر للبنين منفذ على البحر ويعتبر ميناء كوتونو من بين الأكثر حركية في المنطقة.

وتمكنت البنين، خلال سنة 2022، من تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7،4 بالمائة وهو الأرفع في المنطقة.