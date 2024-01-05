خطير/ حجز مواد غذائية فاسدة في مطاعم مدرسية بهذه الجهة..

انطلقت في سيدي بوزيد حملة لمراقبة السلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية ومدى احترام شروط حفظ الصحة بمطاعم المبيتات المدرسية بمعتمديات جلمة وسيدي علي بن عون وبئر الحفي وسيدي بوزيد، حيث تم اخضاع عينات من الطعام المقدم للتلاميذ ومن المواد الغذائية للتحاليل المخبرية للتثبت من مدى صلوحيتها للاستهلاك.

وحسبما اكده يوسف الحمدوني رئيس الادارة الجهوية لهيئة السلامة الصحية بسيدي بوزيد، لاذاعة الديوان، فقد تم حجز عدد من المنتوجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك ولا تستجيب لشروط حفظ الصحة وتتمثل في كمية من لحوم الدواجن وكمية من الهريسة والطماطم المعلب وكميات من البقول الجافة.

يذكر ان المبيت المدرسي بالمعهد الثانوي النقيب الشهيد سامي الوناسي بمعتمدية سيدي علي بن عون، كان قد سجّل يوم الأربعاء الفارط، 6 حالات تسمم غذائي جماعي لتلاميذ مقيمين بمبيت المعهد المذكور.