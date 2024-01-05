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آخر المستجدّات في قضيّة “التآمر على أمن الدولة”..

2024/01/05 أهم الأخبار, تونس, سياسة

أعلنت هيئة الدّفاع عن الموقوفين في إطار قضية “التآمر على أمن الدولة” في بلاغ اليوم الجمعة 5 جانفي 2024 أن دائرة الإتّهام بمحكمة الإستئناف بتونس ستعقد جلسة يوم الخميس 11 جانفي 2024 للنّظر في مطالب الإستئناف التي كان تقدم بها كل من عصام الشابي وخيام التركي وجوهر بن مبارك ورضا بالحاج وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي طعنا في القرار الذي إتّخذه قاضي التّحقيق بالتّمديد في فترة الإيقاف التّحفظي لمدّة أربعة أشهر إضافية.
يذكر أنه تم إيقاف واستنطاق عدد من السياسيين والجامعيين والناشطين في أحزاب ومنظمات ومحامين على ذمة تحقيقات تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

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