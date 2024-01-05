بالأرقام: تسجيل ارتفاع في الأسعار عند الإستهلاك

ارتفعت الأسعار عند الإستهلاك، خلال شهر ديسمبر 2023، بنسبة 0.6 بالمائة، بعد الإرتفاع بنسبة 0.3 بالمائة، خلال شهر نوفمبر 2023، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الجمعة.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6 بالمائة وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.6 بالمائة وأسعار نفقات التعليم بنسبة 5ر2 بالمائة.

كما شهد مؤشر أسعار مجموعة الملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 1.6 بالمائة.

ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بنسبة 1.7 بالمائة وأسعار الأحذية بنسبة 1.5 بالمائة.

وتطور مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0.6 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2023.

ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الخضر بنسبة 4.6 بالمائة وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 1.1 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 0.9 بالمائة وأسعار الأسماك بنسبة 8ر0 بالمائة.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الدواجن بنسبة 3.2 بالمائة والبيض بنسبة 3 بالمائة والغلال بنسبة 0.5 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 0.4 بالمائة.