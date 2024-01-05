بعد وفاة شاب في حادث مرور: أهالي ‘الوادي الكبير’ في عقارب يُغلقون الطريق

نفذ عدد من أهالي منطقة الوادي الكبير بعقارب من ولاية صفاقس، عشية اليوم الجمعة، تحركا احتجاجيا بعد جنازة شاب من أبناء المنطقة فارق الحياة في عمر 22 سنة اثر تعرضه لحادث مرور ظهر الامس.

وقام المحتجون بغلق الطريق الجهوية رقم 119 الرابطة بين معتمدية عقارب و منزل شاكر على مستوى منطقة الوادى الكبير بعقارب، مطالبين بوضع مخفضات سرعة نظرا لكثرة الحوادث القاتلة، حسبما نقلته اذاعة الديوان.

ومن جهته، تعهد النائب شكري البحري بإيجاد حل في القريب العاجل وبرمجة اجتماع في الولاية مع المعتمد الاول وادارة التجهيز للنظر في مطلبهم ليتم على اثر ذلك فتح الطريق.