خطير: الكشف عن مذبح عشوائي للدواجن وحجز وإتلاف 360 كغ من الدجاج المذبوح بهذه الولاية..

ضبط أعوان رقابة مشترك من الإدارة الجهوية للسلامة الصحية للمواد الغذائية بمنوبة، وفرقة الحرس البلدي، عشية اليوم الجمعة، مذبحا عشوائيا معدا لخزن وذبح وسلخ الدجاج الحي قصد ترويجه في مسالك التوزيع بمنطقة دوار هيشر، وفق معطيات الإدارة الجهوية مساء اليوم الجمعة.

وقد اسفرت العملية عن حجز 360 كغ من الدجاج المذبوح وتم تأمينها واتلافها بالمستودع البلدي بدوار هيشر، وكمية 960 كغ من الدجاج الحي تم توجيهه الى مذبح متحصل على المصادقة الصحية ليتمّ ذبحها وإعدادها للإستهلاك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بولاية مجاورة، وذلك بعد القيام بالتنسيق مع المصالح المختصة بالمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للفصلين 3و4 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك، وللفصلين 37و49 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.