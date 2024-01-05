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إيران تعتقل 11 شخصا لصلتهم بتفجيري كرمان..وتصادر متفجرات..

2024/01/05 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان بثه التلفزيون الرسمي، الجمعة، أن قوات الأمن ألقت القبض على 11 فردا للاشتباه في صلتهم بتفجيري كرمان وصادرت متفجرات.

ويأتي ذلك عقب إعلان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي اعتقال عدد من المتورطين.

وقال: “تمكنت أجهزة المخابرات من العثور على أدلة قوية حول الأشخاص المتورطين في التفجيرين الإرهابيين، وتم إلقاء القبض عليهم”، وفق ما نقلت وكالة “إرنا”.

وأشار إلى أن كافة المعلومات بشأن هذا الملف باتت في أيدي أجهزة المخابرات، مضيفا أن “المخابرات تتابع وبقوة وسرعة الأمر”.

وشدد على أن “الحركات الإرهابية التي تدعمها الأنظمة الإرهابية ستصبح في قبضة الأجهزة الاستخباراتية”.

 

 

سكاي نيوز

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