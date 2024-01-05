قيس سعيّد يستقبل سفير إيطاليا إثر انتهاء مهامه

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الجمعة 5 جانفي 2024 بقصر قرطاج فابريزيو ساجيو، سفير الجمهورية الإيطالية بتونس وذلك بمناسبة انتهاء مهامه بتونس.

وأثنى رئيس الجمهورية على دور السفير الإيطالي في المساهمة في تعزيز روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، مؤكدا على حرص تونس الراسخ على مواصلة تطوير علاقاتها المتينة والمتميزة مع إيطاليا وتدعيم سنة التنسيق والتشاور معها في شتى المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أعربد فابريزيو ساجيو عن خالص شكره وعميق امتنانه لرئيس الدولة وللسلطات التونسية على ما حظي به من إحاطة ورعاية طيلة فترة عمله ببلادنا، مشددا على أن إيطاليا متمسكة بمواصلة دعمها لتونس والوقوف إلى جانبها وتعزيز فرص الشراكة معها على المستويين الثنائي والأوروبي.