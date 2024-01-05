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إصابة عامل في حريق بشركة لبيع مواد البناء بجندوبة..

2024/01/05 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

افادت الادارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة انه على اثر طلب نجدة والابلاغ عن اندلاع حريق بشركة لبيع مواد البناء ، مساء اليوم الجمعة على الفور تم توجيه عدد 03 شاحنات اطفاء و سيارة اسعاف و سيارة قيادة تحت اشراف رئيس فرقة جندوبة
وعند الوصول وبعد المعاينة تبين اصابة عامل بحروق اين قام فريق الاسعاف باجلاءئه و اسعافه ونقله على جناح السرعة للمستشفى الجهوي بجندوبة ،

كما تمكن فريق الاطفاء وبمجهودات مضاعفة من تطويق النار و الحد من خطورتها و منع انتشارها للبنايات المجاورة وتجنب خسائر مجحفة ، كما قام كامل الفريق بعملية تبريد وإخماد النار نهائيا وقام الحرس الوطني بتأمين مكان التدخل وتسهيل حركة المرور .

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