إصابة عامل في حريق بشركة لبيع مواد البناء بجندوبة..

افادت الادارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة انه على اثر طلب نجدة والابلاغ عن اندلاع حريق بشركة لبيع مواد البناء ، مساء اليوم الجمعة على الفور تم توجيه عدد 03 شاحنات اطفاء و سيارة اسعاف و سيارة قيادة تحت اشراف رئيس فرقة جندوبة

وعند الوصول وبعد المعاينة تبين اصابة عامل بحروق اين قام فريق الاسعاف باجلاءئه و اسعافه ونقله على جناح السرعة للمستشفى الجهوي بجندوبة ،

كما تمكن فريق الاطفاء وبمجهودات مضاعفة من تطويق النار و الحد من خطورتها و منع انتشارها للبنايات المجاورة وتجنب خسائر مجحفة ، كما قام كامل الفريق بعملية تبريد وإخماد النار نهائيا وقام الحرس الوطني بتأمين مكان التدخل وتسهيل حركة المرور .