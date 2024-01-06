معطيات وتفاصيل مروعة: طفل 15 سنة وعشريني يتورّطان في محاولة قتل سائقي سيارتي أجرة..

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 2 مساء الجمعة 5 جانفي 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق شاب عشريني وبطاقة إيداع بالاصلاحية في حق طفل عمره 15 عاما إثر تورطهما في محاولة قتل سائقي سيارتي أجرة وسلبهما أغراضهما وافتكاك سيارتيهما.

وتفيد تفاصيل القضية وفق ما اوردته موزاييك بأن المظنون فيهما وهما من سكان حي هلال ارتكبا عمليتي” براكاج” مروعتين في نفس اليوم، حيث استقلّا سيارة أجرة فجر الاثنين الماضي وطلبا من سائقها نقلهما الى جهة الوردية، وعند الوصول إلى مكان منزو انهالا عليه طعنا بواسطة آلات حادة قبل أن يسلباه أمواله وهاتفه وافتكا منه سيارة الأجرة ولاذا على متنها بالفرار.

وحسب المعطيات ذاتها، وعشية اليوم ذاته، استقلّ الشابان سيارة أجرة ثانية، وبنفس الطريقة اعتديا على سائقها بواسطة الآلات الحادة قبل أن يفتكّا السيارة وفرّا على متنها.

وتمكنت الوحدات الأمنية من معرفة هويتي المظنون فيهما بناء على البصمات، ليتم القاء القبض عليهما واسترجاع السيارتين حيث تبين أنهما ارتكبا حادثا بواسطة إحداهما وألحقا بها أضرارا فادحة.