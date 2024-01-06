عاجل/ مقتل شخصين وتسمم 26 اخرين بمواد كحولية في هذه الولاية..



سجلت معتمدية سيدي مخلوف بولاية مدنين، صباح اليوم السبت، حالتي وفاة، بسبب تناول مواد كحولية محلية الصنع، وذلك من مجموع 28 حالة تسمم بنفس المادة، تم نقلها الى المستشفى المحلي بسيدي مخلوف والمستشفى الجامعي بمدنين، وقد تمت احالة حالتين منهم الى قسم الانعاش، وفق المدير الجهوي للصحة بولاية مدنين سمير مرزوق.

وأضاف نفس المصدر، ان بقية الحالات هي حاليا تحت المراقبة الطبية، مع امكانية اللجوء الى مستشفيات جهوية بجربة وجرجيس، في حال استوجبت حالتهم الصحية ذلك، مشيرا الى أن الحصيلة قابلة للتطور مع تحسن الحالات أو تعكرها او استقبال حالات اخرى، وبين ان توافد الحالات، انطلق مع ساعات الفجر الاولى وحتى هذا الصباح .