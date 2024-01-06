هام/كميات الامطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية..

سجّلت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوّي نزول كميّات متفاوتة من الأمطار خلال الساعات الأربع وعشرين المنقضية (من الساعة السابعة من صباح أمس الجمعة إلى السابعة من صباح السبت).

وشملت الأمطار عدّة مناطق كان أهمها ببني مطير من ولاية جندوبة (12 ممليمتر) وطبربة من ولاية منوبة (10 مليمتر).

في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر:

ولاية جندوبة: بوسالم 4 / وادي مليز 4 / بني مطير 12 / طبرقة 4 / غار الدماء 1 / عين دراهم 6 / جندوبة 6 / سد بربرة 3 / بلطة بوعوان 3 / تيبار 7 / سد كسّاب 2 / سد سيدي سالم 4

ولاية باجة: تيبار 7 / سد كسّاب 2 / سد سيدي سالم 4 / قبلاط 6 / مجاز الباب 7 / تستور 5 / باجة المحطّة 4 / نفزة 2 / تبرسق 3 / باجة الجنوبية 3

ولاية زغوان:الزريبة 1 / سد وادي الكبير 3 / عين عسكر 4 / زغوان 3 / الناظور 1 / بئر مشارقة 4 / مقرن 2 / //ولاية أريانة// قلعة الأندلس 2 / روّاد 1 / سيدي ثابت 4 / أريانة 1

ولاية بن عروس:بومهل 4 / فوشانة 1 / مقرين 4 / مرناق 3 / رادس 5 / الخليدية 1 / بن عروس 2 / حمام الأنف 4 / المحمديّة 1 / المروج 1 / بئر الباي 3

ولاية تونس: تونس قرطاج 1 / سيدي بوسعيد 1

ولاية بنزرت: منزل بورقيبة 8 / غزالة 4 / العزيب 8 / أوتيك 5 / سونين 3 / ماطر 1 / تينجة 6 / رأس الجبل 3 / العالية 4 / غار الملح 2 / جومين 3 / سجنان 6 / بنزرت 7 / بنزرت المدينة 7 / ماتلين 5 ولاية القصرين: تالة 5 / سبيطلة 1 / حيدرة 3 / القصرين 2 / ماجل بلعباس 2 / سبيبة 2

ولاية منوبة:المرناقية 5 / طبربة 10 / شواط 7 / الجديدة 3 / البطان 7 / برج العامري 4 /منوبة 3

ولاية الكاف: قلعة سنان 2 / الجريصة 2 / الطويرف 3 / السرس 2 / الدهماني 3 / تاجروين 1 / ساقية سيدي يوسف 7 / نبر 5 / وادي ملاق 6 / الكاف 5 / القصور 4 / القلعة الخصباء 2 /