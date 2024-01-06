الديوانة تحجز عدد من البضائع المهرّبة بقيمة جملية تفوق 840 ألف دينار

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بزغوان التابعة للوحدة الأولى بتونس فجر اليوم السبت 6جانفي 2024 على إثر عمل استعلامي، من ضبط سيارة خفيفة محملة بكمية من السجائر المهربة قدرت ب 17400علبة أجنبية المصدر كما بالتثبت من وضعية وسيلة النقل، تبين أنها غير مسجلة بالمنظومة، وفق بلاغ صادر اليوم عن الديوانة التونسية.

وتم تحرير محضر في الغرض وقدرت قيمة البضاعة المحجوزة ب52 ألف دينار في ما قدرت قيمة وسيلة النقل ب 60 ألف دينار .

وفي السياق ذاته تمكنت فرقتي الحرس الديواني بكل من نابل وقرمبالية إثر عمل استعلامي مفاده تعمد أحد الأشخاص تهريب كميات من المصوغ والمتاجرة بها على خلاف الصيغ القانونية، حيث تم نصب كمين وضبط سيارة خفيفة تحتوي على كمية هامة من قطع المصوغ من مادة الذهب تزن أكثر من 2500 غراما وبسؤال صاحبها عن مصدرها خاصة بالنظر لصبغتها التجارية، أفاد أنه لا يمسك في شأنها أية وثيقة تثبت مصدرها. وتم تحرير محضر حجز في الغرض ونقل المحجوز إلى دار الضمان لعرضه على الاختبار وقدرت القيمة التقديرية للبضاعة المحجوزة بما يفوق ال400ألف دينار .

كما قامت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بقليبية ، بحجز كمية هامة من مادة المعسل قدرت قيمتها بما يفوق ال87 ألف دينار محملة على متن شاحنة خفيفة لم يمتثل سائقها لإشارة أعوان الديوانة بالوقوف فتمت ملاحقتها وايقافها باستعمال السلسلة المسمارية.

ومن جهة أخرى تمكنت فرقة الحرس الديواني بصفاقس من ضبط كميٌة من الهواتف الجوالة الذكية بحوزة شخصين يحملان جنسية “أجنبية” تعمدا اخفائها بملابسهم . وقدرت قيمة البضاعة المحجوزة ب 51ألف دينار في ما بلغت قيمة وسيلة النقل 40ألف دينار .

كما قامت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة بضبط سيارة خفيفة قادمة من احدى ولايات الجنوب التونسي في إتجاه جهة الساحل على متنها شخصان ومحملة بكمية من مادة البوفريوة المهربة قدرت ب 1000 كلغ. وتم تحرير محضر في الغرض وقدرت القيمة الجملية للمحجوز ب150ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.