بلاغ هام لوزارة الداخلية..

اعلنت وزارة الدّاخليّة أنهُ تقرّر بمناسبة مُقابلة نهائي كأس ال”سوبر” للموسم 2022-2023 لكُرة القدم التي ستدُور يوم يوم غد الأحد على السّاعة 16.00 بملعب حمّادي العقربي برادس بين النجم الرّياضي الساحلي والأولمبي الباجي إتخاذ الإجراءات التاليـــة:

1- تسهيلا لعمليّة توجيه الجماهير الرّياضيّة، يُحجّرُ وُقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنيّة رقم 1 في جزئه المُمتدّ بين مُفترق شوشة رادس ومُفترق برج الوزير الزهراء بداية من السّاعة 12.00 إلى السّاعة 21.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدّخُول.

2- يكُون فتح أبواب الملعب على السّاعة 13.00 ويُستحسنُ القدُوم في أوقات مُبكّرة.

3- يتعيّنُ على حاملي التذاكر الإستظهار بها وُجوبا بجميع البوّابات المُتقدّمة (مدخل الملعب من ناحية السّريعة ـ مُفترق وادي مليان ـ مُفترق (بي اس بي) ـ مُفترق نوبو).

4- تجنّبا للاكتظاظ المرُوري عند دُخول الجماهير الرّياضيّة تمّ:

– تخصيص المأوى لأحباء النجم الرياضي الساحلي ويمكنُ الوُصول إليه:

– عبر الطريق السريعة الجنوبية ثمّ مُفترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.

– عبر الطريق الوطنيّة رقم 1 للقادمين من جهة حمام الأنف استعمال مفترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.

– عبر مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطية ثم الإنعراج يسارا اتجاه المأوى الجنوبي.

– تخصيص المأوى الشمالي لأحباء الأولمبي الباجي ويمكنُ الوُصول إليه:

– عبر محول الملعب ثم المدخل الرئيسي ثم يسارا اتجاه المأوى الشمالي.

– عبر الطريق الوطنيّة رقم 1 فمفترق شوشة رادس ثم مفترق ب س ب فالمدخل الرئيسي ثم الإنعراج يسارا اتجاه المأوى الشمالي لأحباء الأولمبي الباجي.

واكد البلاغ المروري على ضرورة ان تاوي كافة الجماهير الرّياضيّة سيّاراتها داخل المآوي المخصّصة ضمانا لحُسن تأمينها وحفاظا على السّيولة المرُوريّة أثناء خرُوج الجماهير.

كما جاء في البلاغ ان الدّخول إلى المآوي الشرفيّة يكون عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات والصّحفيّين.

وشددت وزارة الدّاخليّة في بلاغها على ضرُورة إحترام قانون الطرقات بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد عن السّياقة المتهوّرة والسّلوكيّات الخطيرة.