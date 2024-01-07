اريانة: حجز 20 طنا من مادة الشعير العلفي بمنطقة سكرة

تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانة، الجمعة 05 جانفي، من حجز 20 طنا من مادة الشعير العلفي المدعم لدى نقطة بيع أعلاف بمنطقة سكرة، من أجل الاتجار بمادة مدعمة على خلاف الصيغ القانونية والتلاعب بحصص المربين والمزايدة بأسعار بيع مادة الشعير العلفي بفرض خدمات الرحي المسداة بنفس محل البيع وتعمد البيع خارج الأوقات الاعتيادية للعمل، وذلك في إطار مراقبة مسالك توزيع الأعلاف الحيوانية المدعمة والتصدي لمظاهر الانحراف بمنظومة الدعم.

وتم، وفق ما ورد بالموقع الالكتروني لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، امس السبت، استدعاء المخالف لإتمام إجراءات تحرير محضر بحث ضد صاحب نقطة البيع على معنى المرسوم 10 لسنة 2020.