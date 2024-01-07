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عاجل/ تحذير من رياح قوية تحجب الرؤية بهذه الطريق..

2024/01/07 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

حذّرت الإدارة العامّة للحرس الوطني، من هبوب رياح قوية تحجب الرؤية بالطريق السيارة أ1 (صفاقس /قابس) من كلم 368 مستوى محول وذرف إلى الكلم 390 مستوى محول قابس.

ودعت الإدارة العامّة مستعملي الطريق، في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، إلى ضرورة التركيز الذهني أثناء السياقة وأخذ الاحتياطات اللازمة، وذلك بالتعديل من السرعة وترك مسافة أمان أثناء المتابعة في السير.

كما دعتهم إلى تفادي القيام بأعمال خطرة أثناء السياقة واستعمال الأضواء القانونية كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك، ضمانا للقدرة على رد الفعل والتحكم والسيطرة على الوسيلة.

وأشارت إلى أنّه يمكن الاتّصال بمركز استمرار الشؤون المرورية بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام التالية 71963512 / 71960448، وكذلك الاتّصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني (193).

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