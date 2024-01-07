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الرابطة المحترفة الثانية (مباراة متاخرة) فوز سبورتينغ المكنين على مستقبل الرجيش 2-صفر

2024/01/07 أهم الأخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز سبورتينغ المكنين على ضيفه مستقبل الرجيش بهدفين دون رد في مباراة متاخرة اقيمت اليوم الاحد لحساب الجولة الثانية عشرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
وسجل هدفي المباراة وليد الجربي (22) ووائل بلغالي (84).
وارتقى سبورتينغ المكنين الى المركز الرابع برصيد 19 نقطة بالتساوي مع الملعب القابسي بينما توقف رصيد مستقبل الرجيش عند نقطتين في المركز الاخير.

الترتيب ن ل
1-الترجي الجرجيسي 29 12
2-مستقبل قابس 28 12
3-هلال الشابة 24 12
4- سبورتينغ المكنين 19 12
— الملعب القابسي 19 12
6-امل جربة 18 12
7-امل الرقبة بتطاوين 14 12
–مكارم المهدية 14 12
9-اولمبيك سيدي بوزيد 12 12
–نادي محيط قرقنة 12 12
11-اولمبيك مدنين 9 12
— نسر جلمة 9 12
13-مستقبل الرجيش 2 12

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