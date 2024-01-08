قابس: حاجة ملحة لتدخل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي من أجل رفع الرمال المكدسة بكورنيش مدينة قابس

تكدّست خلال الفترة الأخيرة كميات كبيرة من رمال البحر بكورنيش مدينة قابس، وباتت تشكّل حاجزا يحول دون تنزه المواطنين بالكورنيش الذي يمثل متنفسهم ووجهتهم المفضلة للترويح عن النفس.

وقال المكلف بتسيير شؤون بلدية قابس، محمد الشريف الطاهر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الحاجة ملحة لرفع تلك الرمال من قبل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي واعادتها الى الملك العمومي البحري على غرار ما تم القيام به في بداية الصائفة الفارطة.

وأكد الحاجة لتركيز كاسرات جديدة للرياح بكل من كورنيش مدينة قابس وبشنتش من معتمدية قابس الجنوبية لتثبيت الرمال والحيلولة دون زحفها باتجاه الكورنيش.