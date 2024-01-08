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وفاة “قيصر” كرة القدم الألمانية فرانتس بكنباور

2024/01/08 أخبار عالمية, أهم الأخبار, رياضة

توفي أسطورة كرة القدم الألمانية “القيصر” فرانتس بكنباور، بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990، الأحد عن 78 عاماً، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني للعبة الإثنين لوكالة سيد أحد فروع فرانس برس.
وانسحب بكنباور، قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي ومدرب “دي مانشافت” بين 1984 و1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونيخ في التسعينيات، من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية.
وكان بكنباور صاحب حضور قوي على أرض الملعب مع منتخب ألمانيا الغربية وبايرن ميونيخ، الذي فاز معه بالكأس الأوروبية 3 مرات متتالية، وكان يحمل لقب القيصر.

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