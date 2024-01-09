المحكمة الإدارية تتلقى 7 طعون ضدّ الأحكام الابتدائيّة بخصوص النّتائج الأوليّة لانتخابات المجالس المحلية

أفادت المحكمة الإداريّة، بأنّها تلقّت إلى حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، سبعة طعون مرفوعة ضد الأحكام الابتدائية الصادرة عن الدوائر الاستئنافية، في سياق الطّور الأول من نزاع النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 في دورتها الأولى.

وأوضحت المحكمة في بلاغ لها، أن طعنا وحيدا من هذه الطعون كان مُقدّما من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، مشيرة إلى أنه تم تعيين جلسة مرافعة بعد غد الخميس، أمام الجلسة العامة القضائية المتعهدة في نطاق الطّور الثّاني من التّقاضي، بخصوص الطّعون المذكورة، والتي تليها مرحلة المفاوضة والبتّ في القضايا، مؤكدة أنّ تاريخ التّصريح بمنطوق ومآلات الأحكام لن يتجاوز يوم 18 جانفي الجاري.

وكانت المحكمة الإدارية، اعلنت في بلاغ سابق لها، أنّ كافّة دوائرها الاستئنافيّة استوفت يوم 5 جانفي الجاري، مرحلة البتّ والتّصريح بمنطوق أحكام الأربع وثلاثين (34) قضيّة التي تعهّدت بها في نطاق الطّور الأوّل من نزاعات النّتائج الأوليّة لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى.

يشار الى أن المحكمة الادارية، كانت قد انطلقت في قبول الطعون بعد يوم من الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية.

وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات محمّد التليلي المنصري، أكد في تصريح إعلامي أنّ الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية سيجرى في النّصف الأول من شهر فيفري القادم، إذا ما تم استكمال الآجال الممكنة المتعلّقة بالطعون والواردة بالقانون الانتخابي.