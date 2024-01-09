وزيرة العدل تراسل البرلمان لرفع الحصانة عن هذا النائب..

أفاد حمدي بن صالح النائب بالبرلمان عن ولاية سوسة بأنّ لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب ستجتمع غدا الأربعاء 10 جانفي 2024 للنظر في إمكانية رفع الحصانة عنه.

وكشف بن صالح في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ وزيرة العدل ليلى جفال راسلت رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة للنظر في رفع الحصانة عنه وذلك إثر شكاية كان تقدم بها معتمد سيدي بوعلي ضدّه عقب مساندته لتحرّك نفّذه العمّال المسرّحين من مصنع الألبان الصناعية سيدي بوعلي في نوفمبر الماضي .

وأوضح بن صالح أنّه يدعم مطالب عمال مصنع الألبان الصناعية وشركة المعامل الآلية بالساحل منذ 2019 إلى اليوم مشيرا إلى أن دوافع الشكاية بسبب انتقاده لآداء السلطة الجهوية حيال هذه المسائل العالقة .