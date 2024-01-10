كاس افريقيا للامم 2023+1 – المنتخب التونسي يفوز وديا على نظيره من الراس الاخضر 2-صفر

فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم على نظيره من الراس الاخضر بهدفين نظيفين في المبارة الودية التي دارت مساء اليوم الاربعاء بملعب حمادي العقربي برادس دون حضور الجمهور وذلك في اطار الاستعداد لنهائيات كاس امم افريقيا لكرة القدم المقررة بالكوت ديفوار من 13 جانفي الجاري الى 11 فيفري القادم.

وسجل هدفي اللقاء كل من الياس العاشوري في الدقيقة 12 ويوسف المساكني في الدقيقة 53.

وسيتحول “نسور قرطاج” صباح يوم الجمعة 12 جانفي الجاري الى مدينة كوروغو الايفوارية في رحلة خاصة تنطلق من مطار تونس قرطاج الدولي الى مدينة كوامي حيث سيستقل وفد المنتخب الذي سيشتمل على 60 فردا طائرة داخلية الى مدينة كوروغو.

ويستهل المنتخب التونسي مشواره في النهائيات القارية بملاقاة ناميبيا يوم الثلاثاء 16 جانفي الجاري بداية من الساعة السادسة مساء ضمن المجموعة الخامسة.