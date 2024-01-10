وزارة الخارجية: “تونس من بين الدول الإفريقية الأولى التي ربطت علاقات دبلوماسية مع الصين”

أكّدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، بمناسبة إحياء تونس الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، أنّ تونس كانت من بين أوائل الدول الإفريقية التي أرست علاقات دبلوماسية مع هذا البلد الصديق، وذلك يوم 10 جانفي 1964.

وتطرقت الوزارة، إلى تبادل رسائل التهنئة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الصيني بهذه المناسبة، وتطلّعهما المشترك الى مزيد تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين والارتقاء بها الى مستويات أرفع، إضافة إلى تبادل كل من رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج رسائل تهاني مماثلة مع نظيريهما الصينيين.

كما أشارت إلى أنّ البلدين، أعدّا في إطار احياء هذه الذكرى، برنامج احتفالات متنوّع سينتظم على مدار السنة الجارية بكل من تونس والصين.

يذكر انّ وزير الشؤون الخارجية الصيني “وانغ يي”، سيؤدّي زيارة رسمية إلى تونس أيام 14 و15 و16 جانفي الجاري، تزامنا مع الاحتفال بستينية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس والصين، وفق ما ورد في بلاغ سابق صادر اليوم عن وزارة الخارجية.