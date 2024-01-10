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حي هلال/ القبض على 03 أنفار بحوزتهم آلات حادّة ومواد مخدّرة ..

2024/01/10 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها والكشف عن مرتكبيها والسعي لإلقاء القبض على العناصر الإجرامية المفتش عنها.

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بحي هلال ودورية شرطة النجدة خلال حملة أمنية بالجهة من القبض على 03 أنفار أحدهم محل 12 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة على غرار “السرقة، العنف الشديد، السرقة بالنشل، حمل سلاح أبيض بدون رخصة …”، الثاني بحوزته سلاح أبيض وقطعة من مخدّر الزطلة، والأخير بحوزته سلاح أبيض “موس بوسعادة” ومجموعة من مفاتيح سيارات ودراجات نارية مجهولة المصدر.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف والأبحاث متواصلة.

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