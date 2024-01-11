نفذ عمليات سطو على المنازل: القبض على منحرف من أجل السرقة بحي التضامن..

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2024/01/11 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات الامن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن وعلى اثر توفر معلومات دقيقة حول تعمد احد الاشخاص المشبوه فيهم في مجال السرقة ومن ذوي السوابق العدلية القيام بعدد من السرقات لبعض المساكن والمحلات التجارية بالجهة وبعد التنسيق مع النيابة العمومية والحصول على الأذون القضائية تم إلقاء القبض على ذي الشبهة بمحل سكناه وبعد تفتيش المنزل تم العثور على معدات للخلع والسرقة ومجموعة من المفاتيح يستغلها المظنون فيه للولوج داخل المحلات ومجموعة من المعدن الاصفر و05 قوارير من الغاز.

وبمراجعة النيابة العمومية بأريانة اذنت لمركز الحرس الوطني بالتضامن بالاحتفاظ بالمعنى واتخاذ الإجراءات القانونية في شانه مع إرجاع المحجوز لأصحابه.

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