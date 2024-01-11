انشيلوتي يعادل رقم زيدان في عدد المقابلات التي اشرف فيها على ريال مدريد

عادل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي امس الاربعاء خلال المواجهة التي فاز فيها فريقه ريال مدريد على اتليتيكو مدريد(5-3) في مقابلة كاس السوبر الاسباني لكرة القدم, رقم اللاعب زين الدين زيدان من حيث عدد المقابلات التي اشرف فيها على الفريق الملكي ب 263 مقابلة لكل منهما.

وفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات, وصل كارلو في مباراة الليلة الماضية أمام أتلتيكو مدريد لـ 263 مع ريال مدريد في مختلف المسابقات سواء المحلية أو القارية متساويا في ذلك مع زين الدين زيدان كثاني أكثر مدربي الميرينغي خوضا للمباريات خلف ميغويل

مونوز بـ605 لقاءات.

والجدير بالذكر، قاد زيدان ريال مدريد في 263 مباراة على مدار ولايتين, الأولى من 2016 إلى 2018 والثانية من 2019 إلى 2021.

وفاز ريال مدريد مع زيدان بـ11 لقبا, محققا 172 فوزا و55 تعادلا و36 خسارة مع ريال مدريد فيما حقق المدرب الإيطالي ب 10 ألقاب مع المرينغي, وفاز معه الفريق ب191 مرة وخسر 38 وتعادل.

وفاز ريال مدريد 5-3 على أتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بعد وقت إضافي, ليتأهل للنهائي لمواجهة الفائز من نصف النهائي الثاني المقرر له الخميس بين برشلونة وأوساسونا.

وتضم بطولة السوبر الإسباني المقامة بالسعودية, 4 أندية وهي برشلونة (بطلة إسبانيا) وريال مدريد (صاحب كأس الملك) وأتلتيكو مدريد, وصيف “الليغا” وأوساسونا (وصيف الكأس).