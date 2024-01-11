“كدنا نموت”.. رحلة جوية مرعبة لهذا المنتخب المشارك في كأس إفريقيا

غضب عارم اجتاح لاعبي منتخب غامبيا المشارك في كأس الأمم الإفريقية، بعد تجربة “موت وشيك”، على متن الرحلة المتجهة إلى كوت ديفوار للمشاركة في البطولة.

وكان الفريق مسافرا من غامبيا إلى كوت ديفوار للمشاركة في البطولة، التي تنطلق السبت، عندما واجهوا مشاكل، وبعد 9 دقائق فقط من انطلاق رحلتهم من العاصمة الغامبية بانجول عندما اضطر قائد طائرتهم المستأجرة إلى الاستدارة والقيام بهبوط اضطراري.

واضطر الركاب إلى الجلوس في ظروف شديدة الحرارة مع انخفاض إمدادات الأوكسجين على متن طائرة طيران كوت ديفوار، وفقا لصحيفة “ميرور”.

وشارك لاعب مانشستر يونايتد السابق، سعيدي يانكو، مقطع فيديو للاعبين وهم ينزلون، وقال إنهم يعانون من “صداع قوي ودوخة شديدة”، مع سقوط العديد منهم فاقدا للوعي.

وقال البلجيكي توم سانتفيت، مدرب منتخب غامبيا، لصحيفة Nieuwsblad: “كان من الممكن أن نموت جميعا.. لقد أغشي علينا جميعا بسرعة. راودتني تخيلات حول نهاية حياتي”.

وأضاف: “بعد 9 دقائق قرر الطيار العودة لأنه لم يكن هناك إمداد الأوكسجين. بعض اللاعبين لم يستيقظوا [إلا] بعد الهبوط مباشرة. لقد كدنا أن نتسمم بأول أوكسيد الكربون. نصف ساعة أخرى من الطيران وكنا جميعا في عداد الأموات”.

سكاي نيوز