دعوة منتجي الطماطم المعدّة للتحويل بنابل لمقاطعة الزراعة

جدّدت الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم المعدة للتحويل بنابل، دعوة منظوريها إلى مقاطعة زراعة الطماطم والتوجه نحو زراعات بديلة.

حيث أكد كاتب عام الجامعة محمد بن حسن، في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الخميس، ضرورة الترفيع في السعر المرجعي باعتبار غياب المعادلة بين كلفة الإنتاج والسعر المرجعي، حيث تقدر تكلفة الإنتاج للكغ الواحد من الطماطم في حدود 350 مليما في حين أن السعر المرجعي لم يتجاوز الموسم الفارط 270 مليما.

ودعا إلى ضرورة اعتماد خطة وطنية لإنتاج البذور والمشاتل المحلية والتخلي بصفة تدريجية عن التوريد للضغط على الكلفة التي تشهد ارتفاعا من موسم إلى آخر فضلا عن توفير مادتي الأمونيتر وDAP.

وقال كاتب عام الجامعة إن منظومة الطماطم المعدة للتحويل مهددة بالاندثار في ظل غياب استراتيجية ورؤية واضحة للقطاع وحلول حينية لمعالجة الإشكاليات التي تعترض الفلاحين ومنها تواصل ارتفاع تكلفة الإنتاج وغياب مصادر التمويل لصغار الفلاحي.

يذكر أن الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم المعدة للتحويل بنابل دعت فلاحي ولاية نابل إلى مقاطعة زراعة الطماطم المعدة للتحويل والتوجه نحو زراعات بديلة كالحبوب والتوابل.