عاجل/ هجوم أمريكي بريطاني على الحوثيين في اليمن..

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نفذتا سلسلة من الضربات الانتقامية فجر اليوم ضد الحوثيين في اليمن.

وقال بايدن: ”اليوم، بتوجيه مني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، بنجاح ضربات ضد عدة أهداف في اليمن ضد الحوثيين لتعريض حرية الملاحة في أحد الممرات المائية الأكثر حيوية في العالم للخطر”.

وأكد بايدن أنّ الضربات جاءت ”ردا مباشرا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة” في البحر الأحمر، مضيفا أنّ الهجمات تهدد الأفراد الأمريكيين والمدنيين والتجارة في المنطقة.

وأضاف أنّ ”الإجراء الدفاعي اليوم يأتي في أعقاب هذه الحملة الدبلوماسية واسعة النطاق والهجمات المتصاعدة التي يشنها المتمردون الحوثيون ضد السفن التجارية”.

وقال ”هذه الضربات المستهدفة هي رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة والشركاء لن يتسامحوا مع الهجمات على أفرادنا أو يسمحوا لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر في أحد أهم الطرق التجارية في العالم”.

وأضاف بايدن” لن أتردد في توجيه المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية”.

وكالات