الحوثي يتوعد: القصف الأميركي البريطاني همجي وسنرد عليه..

قال عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله الحوثيين محمد علي الحوثي إن القصف الأميركي البريطاني همجي وسنرد عليه.

ووصف الحوثي الهجمات بأنها “عدوان متعمد وغير مبرر ويعكس نفسية متوحشة”.

ونقلت وكالة رويترز عن الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام أنه ليس هناك مبرر أبدا للعدوان الأميركي البريطاني على اليمن، مؤكدا أن جماعته ستواصل استهداف سفن إسرائيل وتلك المتجهة إلى موانئها.

وأضاف عبد السلام أن اليمن مستمر في موقفه الديني والإنساني، وسيظل إلى جانب غزة بكل ما يستطيع، ولن يزيده هذا العدوان إلا صلابة وقوة