هام/ البرنامج الكامل لمباريات الدور الأول من “كان الكوت ديفوار”..

تنطلق غدا السبت 13 جانفي 2024 نهائيات كاس امم افريقيا للامم لكرة القدم والتي ستحتضنها الكوت ديفوار الى غاية 11 فيفري القادم.
في ما يلي البرنامج الكامل لمباريات الدور الاول بتوقيت تونس.
السبت 13 جانفي 2024 :
المجموعة الاولى :
كوت ديفوار – غينيا بيساو س 21 بأبيدجان ( إيبمبي)
الاحد 14 جانفي 2024:
المجموعة الاولى :
نيجيريا – غينيا الاستوائية س 15 بأبيدجان ( إيبمبي)
المجموعة الثانية: مصر- الموزمبيق س 18 بأبيدجان (فليكس هوفوات- بويني)
غانا- الراس الاخضر س 21 بأبيدجان (فليكس هوفوات- بويني)
الاثنين 15 جانفي 2024:
المجموعة الثالثة: السنغال- غامبيا س 15 بياموسوكرو
الكاميرون – غينيا س 16 بياموسوكرو
المجموعة الرابعة:
الجزائر- انغولا س 21 ببواكي
الثلاثاء 16 جانفي 2024:
المجموعة الرابعة:
بوركينافاسو – موريتانيا س15 ببواكي
المجموعة الخامسة:
تونس- ناميبيا س18 بكورهوغو
مالي- جنوب افريقيا س21 بكورهوغو
الاربعاء 17 جانفي 2024:
المجموعة السادسة:
المغرب – تنزانيا س 18 بسان بيدرو
كونغو الديمقراطية – زامبيا س21 بسان بيدرو
الخميس 18 جانفي 2024:
المجموعة الاولى:
كوت ديفوار- نيجيريا س 18 بأبيدجان
غينيا الاستوائية- غينيا بيساو س 15 بأبيدجان ( إيبمبي)
المجموعة الثانية:
مصر- غانا س 21 بأبيدجان (فليكس هوفوات- بويني)
الجمعة 19 جانفي 2024 :
المجموعة الثانية:
الراس الاخضر- الموزمبيق س 15 بأبيدجان (فليكس هوفوات- بويني)
المجموعة الثالثة :
السنغال- الكاميرون س 18 بياموسوكرو
غينيا- غامبيا س21 بياموسوكرو
السبت 20 جانفي 2024:
المجموعة الرابعة:
الجزائر- بوركينافاسو س15 ببواكي
موريتانيا – انغولا س18 ببواكي
المجموعة الخامسة :
تونس- مالي س21 بكورهوغو
الاحد 21 جانفي 2024:
المجموعة الخامسة :
جنوب افريقيا – ناميبيا س 21 بكورهوغو
المجموعة السادسة :
المغرب – كونغو الديمقراطية س 21 بسان بيدرو
زامبيا – تنزانيا س 18 بسان بيدرو
الاثنين 22 جانفي 2024:
المجموعة الاولى :
غينيا الاستوائية- كوت ديفوار س 18 بأبيدجان (إيبمبي)
غينيا بيساو- نيجيريا س18 بأبيدجان (فليكس هوفوات- بويني)
المجموعة الثانية:
الموزمبيق- غانا س21 بأبيدجان بإيبمبي
الراس الاخضر- مصر س 21 بأبيدجان (فليكس هوفوات- بويني)
الثلاثاء 23 جانفي 2024:
المجموعة الثالثة:
غينيا- السنغال س18 بياموسوكرو
غامبيا – الكاميرون س18 ببواكي
المجموعة الرابعة:
انغولا- بوركينافاسو س21 بياموسوكرو
موريتانيا – الجزائر س 21 ببواكي
الاربعاء 24 جانفي 2024:
المجموعة الخامسة:
جنوب افريقيا – تونس س18 بكورهوغو
ناميبيا- مالي س 18 بسان بيدرو
المجموعة السادسة :
تنزانيا – كونغو الديمقراطية س21 بكورهوغو
زامبيا- المغرب س21 بسان بيدرو