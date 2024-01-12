هام/ القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لكأس أمم أفريقيا “الكوت ديفوار”..#خبر_عاجل

تنطلق بداية من يوم غد السبت 13 جانفي 2024 بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 الذي سيتواصل الى غاية 11 فيفري 2024 وقد أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية حصولها على حقوق بث مباريات كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، وستقوم بث المباريات عبر قنواتها المشفرة beIN SPORTS MAX.

كما كشفت القناة عن إمكانية إذاعة بعض مباريات المنتخبات العربية عبر قنواتها المفتوحة، وسيتم أيضا نقلها عبر رابط البث المباشر لقناة beIN SPORTS على موقع يوتيوب.

وفي ما يلي تردد قنوات بي إن سبورت bein sports المشفرة والمفتوحة المجانية الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023

تردد bein sports القناة المفتوحة

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات

تردد: BeIN SPORTS HD

على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

-تردد قناة بين سبورت إكسترا- bein sport extra

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

– beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت إكسترا 2- bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

– beIN Sports Xtra 2

تردد قنوات بي إن سبورت ماكس beIN SPORTS MAX

التردد (ميجا هرتز) 11585

معدّل استقطاب الموجة عمودي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة إرسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

هذا وأعلنت عدة قنوات مفتوحة مجانية أيضا عن إذاعة بعض مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023 وفي ما يلي ابرزها..

-تردد قناة beIN Sports HD 2 Max

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

-قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

-قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

-beIN Sports HD MAX 1

التردد: 12604، 8 غرب.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

التشفير: إرديتو فيديو جارد.

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B