سيدي بوزيد: تخصيص 960 مساعدة لفائدة العائلات المعوزة لمجابهة موجة البرد

خصصت مصالح الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بولاية سيدي بوزيد، 960 مساعدة لفائدة عدد من العائلات المعوزة، تزامنا مع موجة البرد، ومن المنتظر ان تنطلق في توزيعها على مستحقيها بداية من الأسبوع القادم.

وبين المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد نادر السعداوي في تصريح لصحفية “وات”، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، خصصت كميات من المواد الغذائية والملابس والأغطية والحشايا كمساعدات لفائدة عدد من العائلات المعوزة الأكثر احتياجا وقد تم تحديد قائمات المنتفعين اثر جلسات محلية على مستوى المعتمديات.

وأشار الى أن كميات المساعدات تتمثل في 24 طنا من المواد الغذائية و1920 غطاء صوفيا و100 حشية و19200 قطعة ملابس و1920 حذاء.

وذكر أن توزيع المساعدات على المعتمديات يخضع الى معيارين وهما عدد السكان ونسبة القفر في كل معتمدية، حيث خصصت لمعتمدية سيدي بوزيد الغربية 90 مساعدة، وخصصت لسيدي بوزيد الشرقية 80 مساعدة، ولجلمة 70 مساعدة، وللسبالة 50 مساعدة، ولبئر الحفي 70 مساعدة، ولسيدي علي بن عون 65 مساعدة، ولمنزل بوزيان 80 مساعدة، وللمكناسي 70 مساعدة، ولسوق الجديد 55 مساعدة، وللمزونة 80 مساعدة، وللرقاب 80 مساعدة، ولأولاد حفوز 55 مساعدة، وللسعيدة 35 مساعدة، ولللهيشرية 40 مساعدة، وتم تخصيص 40 مساعدة تشرف على توزيعها الولاية.