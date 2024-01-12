المنستير: توزيع 400 مساعدة للأسر محدودة الدخل وفاقدة السند لمجابهة موجة البرد

وزع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالمنستير، اليوم الجمعة، 400 مساعدة غذائية وكسائية وأغطية صوفية وحشايا، خصصتها وزارة الشؤون الاجتماعية لفائدة 400 أسرة بالجهة.

وتعكس هذه المساعدات حقيقة إلتزام الدولة بالوقوف مع الفئات التي تحتاج فعليا للمساعدة، من الأسر المعوزة وفاقدي السند، خاصة في فترة برد الشتاء، وهي حركة تحفيزية للمد التضامني الخيري بين جميع التونسيين، وفق ما صرح به والي المنستير منذر بن سيك عليّ لصحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات).

واضاف الوالي ان الخدمات في هذا المجال، تطورت، وتم تخصيص مساعدات للأسر محدودة الدخل في جميع المناسبات كالعودة المدرسية وشهر رمضان والأعياد الوطنية والحالات التي تندرج ضمن مجابهة الكوارث كالفيضانات وغيرها.

وأوضحت من جهتها المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية ماجدة الكحيلي اليازيدي ل”وات” أنّ قيمة المساعدة الواحدة لمجابهة موجحة البرد تبلغ حوالي 150 دينارا مع وجود مساعدات ظرفية يومية يقع توزيعها.

ويبلغ عدد العائلات المنتفعة بالتحويلات المالية من برنامج الأمان الاجتماعي إلى غاية اليوم 8900 عائلة والمنتفعين بالعلاج بالتعريفة المنخفضة 13 ألفا و992 عائلة، حسب ذات المصدر.