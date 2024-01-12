آخر تطورات القضية المرفوعة ضد أنس الحمادي بالكاف

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف تأجيل استنطاق رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي إلى تاريخ يوم 15 أفريل القادم بطلب من محاميي الحمادي.

وتولى محامو الحمادي إبلاغ قاضي التحقيق المتعهد بالبحث، بأنه تم الطعن لدى المحكمة الإدارية ضد قرار رفع الحصانة القضائية عنه مع تقديم مطلب إيقاف تنفيذ في الغرض، مطالبين بتأجيل استنطاق رئيس جمعية القضاة في انتظار مآل الطعن الذي تقدموا به لدى المحكمة الإدارية.

وكان من المقرر أن يمثل اليوم الجمعة 12 جانفي 2024 رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي مجددا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف لسماعه كمتهم بتهمة “تعطيل حرية العمل” والتي وجهت له أثناء اضراب القضاة في شهر جوان 2022 على خلفية إعفاء 57 قاضيا وقاضية.

المصدر: موزاييك