عاجل/ هذا موعد الدور الثاني للانتخابات المحلية..

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعكسر، أن “يوم الأحد 4 فيفري القادم سيكون مبدئيا موعد الدور الثاني لإنتخابات أعضاء المجالس المحلية”.

وأضاف خلال الملتقى الإقليمي مع المترشحين للدور الثاني لإنتخابات المجالس المحلية وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، الذي نظمته مساء اليوم الجمعة، الهيئتان الفرعيتان للانتخابات صفاقس 1وصفاقس 2، أن “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد وضعت بالنسبة للدور الثاني لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، منصات حديثة للتعريف بالبيانات الخاصة بالمترشحين وببياناتهم الإنتخابية المجالس، وذلك بهدف تقريب المترشحين بالناخبين”.

ومن بين الإجراءات الجديدة التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنسبة للدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، ذكر بوعكسر، أنه “تم الإتفاق مع وزارة الشباب والرياضة، لتمكين المترشحين المعنيين بالدور الثاني لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، بتسجيل حصة للتعريف ببرامجهم الانتخابية، بإذاعات الواب بدور الشباب بمختلف ولايات الجمهورية، فضلا عن مواصلة مؤسسات الإعلام العمومي والاذاعات الخاصة، تغطية الدور الثاني من إنتخابات المجالس المحلية “.

وبخصوص تركيز المجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن “كل المجالس المحلية والجهوية والاقليمية والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، سيتم تركيزها في موفى شهر مارس وبداية شهر أفريل من السنة الجارية، لتنطلق الغرفة البرلمانية الثانية في مباشرة مهامها داخل مجلس المستشارين في باردو “.

من جهتها بينت القاضي العدلي وعضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء العبروقي، أنه ” سيتم إعتماد نفس الخطة الاتصالية التي تم اعتمادها في الدور الأول لإنتخابات أعضاء المجالس المحلية، وذلك عبر القيام بالإتصال المباشر في ال5 أقاليم، مع المترشحين المعنيين بالدور الثاني لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، ووسائل الإعلام، ومكونات المجتمع المدني، وذلك من أجل الوقوف على الإشكاليات التي تم تسجيلها في الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية على غرار السجلات الإنتخابية والوصولات ومبادئ الحملة الانتخابية … وغيرها”.

وتمحورت تساؤلات المترشحين، حول تحيين السجل الإنتخابي والمراقبين، والسقف الانتخابي، والإعلان بالأنشطة، والإخلالات والعراقيل التي تم التعرض إليها خلال الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية، والإجحاف في العقوبات المسلطة على المترشحين أثناء الحملة الإنتخابية، وتنقيح القانون المتعلق بالانتخابات المحلية، والعطلة الخاصة بالانتخابات بالنسبة للمترشحين، وتركيبة المجالس المحلية والمرور من المجلس المحلي إلى مجلس الجهات والأقاليم

وردا على تساؤلات المترشحين، أكد الناطق الرسمي بإسم الهيئة المستقلة للانتخابات، عدنان منصر، على أن “مسألة تحيين السجل الإنتخابي مسألة تقتية وقانونية بحتة محسومة قانونيا ومحكومة بالمواثيق الدولية، ليس

للهيئة دخلا فيها

من جهته أوضح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أيمن بوغطاس، مسألة تركيبة المجلس المحلي، والمرور من المجلس المحلي إلى مجلس الجهات والأقاليم ضرورة فتح حساب جديد خاص بالحملة الإنتخابية لتفادي الوقوع في موقع شبهة بالنسبة للمترشح، مبينا ان سقف التمويل في الحملة الإنتخابية يجب أن يمر عبر الحساب المالي للمترشح.

من ناحيته، أوضح عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمود الواعر، مسألة المقابيض والمصاريف المتعلقة بتمويل حملة الدور الثاني لإنتخابات المجالس المحلية، والعطلة الإستثنائية للمترشحين التي حددتها

القواعد القانونية التي ضبطتها الهيئة.

يذكر أن الدور الثاني لإنتخابات المجالس المحلية ستجرى في 780 دائرة إنتخابية لتشمل 1560 مترشحا، و4 ملايين و194 ألف ناخب

وتوجد 33 دائرة انتخابية معنية بالدور الثاني لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، وذلك من ضمن 72 دائرة تابعة لصفاقس 1، مقابل 29 دائرة معنية بالدور الثاني من جملة 42 دائرة إنتخابية تابعة لصفاقس 2.