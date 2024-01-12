القبض على مروّج مخدرات داخل محلات لبيع الملابس الجاهزة..وهذه التفاصيل..

تمكّنت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس، من القبض على مروج مخدرات ينشط بين ولايات تونس الكبرى.

ووفق بلاغ نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية، تم التعريف بهوية ذي الشبهة إلى أن تم ضبطه داخل محل يستغله لترويج المواد المخدرة وتزوير العملة الورقية وحجز 63 قرص مخدر ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات النشاط المذكور.

وبمزيد التحري معه أمكن تحديد مقر سكناه والحصول على الأذون القضائية وبمداهمته وتفتيشه تم حجز: 273 قرصًا من مخدر “سوبيتاكس” بقيمة 19 ألف دينارا، 24 ورقة نقدية مدلسة من فئة 50 دينارا، كيسًا يحتوي على كمية من مخدر الكوكايين، بندقية صيد، إضافة إلى حاسوب محمول يقع استعماله في تدليس الأوراق النقدية وكمية من المصوغ مجهولة المصدر.

هذا وباستشارة ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس1 أذن بالاحتفاظ بذي الشبهة من أجل ‘جرائم المخدرات وحمل ومسك سلاح ابيض، تدليس عملة ورقية ومسك أشياء مجهولة المصدر”، وفق البلاغ.