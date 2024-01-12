كورونا/ وزارة الصحة تكشف آخر مستجدات الوضع الوبائي في تونس..

ذكرت وزارة الصحة اليوم الجمعة أن مؤشرات العدوى بفيروس كورونا على الصعيد الوطني تبقى ضعيفة والوضع يتسم بالاستقرار رغم أن المتحور الجديد لهذا الفيروس يشهد انتشارا بعدد من الدول.

وخلص الاجتماع الدوري بمقرّ الوزارة لمختلف الإدارات والهياكل المعنيّة بمتابعة الوضع الوبائي على الصّعيدين الوطني والعالمي بإشراف وزير الصحّة علي المرابط إلى هذه النتيجة من خلال عرض المؤشرات الوبائية لجائحة كوفيد 19.

وتمّ خلال الجلسة استعراض الحالة الوبائيّة للفيروسات التّنفسيّة الموسميّة بتونس على غرار النّزلة الموسميّة والإصابة بالتهابات القصيبات الهوائيّة خاصّة لدى الأطفال حديثي الولادة.

وأكّد وزير الصحّة ضرورة جاهزيّة مختلف الأقسام الاستشفائيّة للتكفّل بالحالات التّي تتطلّب الإيواء بالمستشفيات والإحاطة الطبّية، إلى جانب تكثيف الأنشطة التّحسيسيّة والتّوعيّة للتّوقي من الفيروسات ومنها بالخصوص الالتزام بالإجراءات الحمائيّة على المستوى الفردي والجماعي والتّلقيح ضدّ النّزلة الموسميّة واستكمال التّطعيم المضادّ لكوفيد-19.