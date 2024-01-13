هام/ ارتفاع حالات الاختناق بسبب التدفئة.. الحماية المدنيّة تنبّه

اكدت الادارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة، في بلاغ اليوم السبت، تسجيل ارتفاع في عدد التدخلات بمختلف الفرق التابعة لها بجندوبة، بسبب حالات الاختناق الناتجة عن التدفئة الغير سليمة المفرزة لغاز اول اكسيد الكربون “القاتل الصامت”.

ودعت الادارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة، منبّهة جميع المواطنين، لاتباع النصائح التالية :

التأكد من ان فتحات التهوية غير مسدودة و لا تقوموا بسدها في كل الاحوال .

احرصوا على ان قنوات صرف الغازات المحروقة غير مسدودة ، و قوموا بفحصها بانتظام .

يجب صيانة الاجهزة التي تشتغل بالغاز من طرف تقني مرة في السنة على الاقل .

راقبوا لون شعلة اجهزتكم ، فاللون الازرق دليل على ان الاحتراق تام ( عدم تكون غاز اول اكسيد الكربون ) ، اما اذا كان لون الشعلة مختلف ( اصفر ، برتقالي او احمر ) فيدل على ان الاحتراق غير تام و هو مؤشر على انبعاث غاز اول اكسيد الكربون السام