اليوم السبت.. الترجي يقدّم مدرّبه الجديد للاعلام والجماهير

يقدّم الترجي الرياضي التونسي، في ندوة صحفية منتصف نهار اليوم السبت، مدربه الجديد، البرتغالي ميغيل كاردوسو، الى وسائل الاعلام والجماهير التونسية.

وكان الترجي قد اعلن مساء امس الجمعة عن تعاقده مع المدرب البرتغالي ميغيل كاردوسو لمدة موسم ونصف.

وكشف الترجي في بلاغ رسمي عن الطاقم التدريبي للفني البرتغالي من 7 اسماء مساعدة له وهي كالاتي:

فابيو فرناندز مساعد مدرب

كارلوس ميڨيل معد بدني

شمس الدين الذوادي مساعد مدرب ثاني

صبري البوعزيزي معد بدني ثاني

وسام صفوة محلل اداء

وسيم نوارة مدرب حراس

يشار إلى ان كاردوسو سبق له تدريب 5 فرق اوروبية كمدرب اول وهي ريو افي البرتغالي ، ايك اثينا اليوناني ، سليتا فيغ الإسباني ، نانت الفرنسي بالإضافة إلى تواجده كمساعد مدرب في شختار دونتسك وديبرتيفو لاكورونا الإسباني