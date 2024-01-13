أهمّها في عين دراهم: كميات الأمطار المسجّلة خلال 24 ساعة

سجلت خلال الساعات 24 المنقضية (من السابعة من صباح أمس الجمعة إلى السابعة من صباح السبت) تهاطل كميّات من الأمطار على عدد من مناطق البلاد، كان أهمّها بعين دراهم (26 مليمتر) من ولاية جندوبة وفرنانة (20 مم) وماطر (16 مم) من ولاية بنزرت.

في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر:

*ولاية تونس: تونس قرطاج 3 /

*ولاية أريانة: رواد 1 / سيدي ثابت 5 / شرفش 4/ اريانة 2 / قلعة الاندلس 3/ المنيهلة 3/

*ولاية نابل: الحمامات 1 / دار شعبان 2/ بني خيار 2/ الميدة 3/ دار علوش 7/ قرمبالية 3/ بني خلاد 1/ قربة 4/ تاكلسة 5/ قليبية 2/ منزل تميم 1/ حمام الغزاز 4/ سليمان 2/ منزل بوزلفة 1/ الهوارية 2/ نابل 1/ ازمور 3/ بوكريم 3/ بوشريك 1

*زغوان: زغوان 3

*ولاية بنزرت: منزل بورقيبة 1 / غزالة 8 / العزيب 4 / العالية 3 / أوتيك 5/ ماطر 16 / سجنان 14/ تينجة 5 / رأس الجبل 2 / بنزرت 4/ غار الملح 1 / جومين 6 /

*ولاية جندوبة: بوسالم 5 / فرنانة 20/ وادي مليز 3 / طبرقة 4 / غار الدماء 3 / عين دراهم 26 / جندوبة 3 / سد بربرة 12 / بلطة بوعوان 12/ بني مطير 14

*ولاية باجة: تستور 5/ عمدون 4/ تيبار 3/ تبرسق 5/ قبلاط 2/ مجاز الباب 1/ باجة المحطة 7/ نفزة 2/ باجة الجنوبية3

*سليانة: برقو 4/ سيدي بورويس 1/ عين بوسعدية 2/ الكريب 5/ كسرى 6/ قعفور 3/ سليانة 5/ بوعرادة4

*الكاف: الدهماني 1/ الجريصة 1/ الطوريف 4/ القصور 1/ ساقية سيدي يوسف 2/ نبر 6/ الكاف 3

*المهدية: سيدي علوان 5/ بومرداس 1/ ملولش 2/ المهدية الميناء 3/ الشابة 2

*المنستير: الساحلين 1/ بنبلة 2/ قصيبة المديوني 5/ بني حسان 2/ طبلبلة 2/ معتمر 2/ المكنين 1/ الوردنين 1/ جمال 3/ زمردين 2/ قصر هلال 2/ صيادة لمطة بوحجر 3/ المنستير 2/ البقالطة 2/ منزل نور1/ سيدي بنور 4

*القصرين: تالة 2