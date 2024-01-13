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يعمد إلى تفريغ قوارير الغاز المنزلي المدعم في قوارير كبيرة الحجم لبيعها للصناعيين

2024/01/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم بأنه على إثر عمليات رصد ومتابعة ميدانية، قامت وحدات الشرطة البلدية ببنعروس مصحوبة بفريق من الإدارة الجهوية للتجارة ببنعروس بعد استشارة النيابة العمومية بمداهمة مخزن معد لبيع الغاز المدعم بالجملة كان صاحبه يعمد إلى تفريغ قوارير الغاز المنزلي المدعم في قوارير كبيرة الحجم و بيعها للصناعيين ليُحقّق أرباحا كبيرة.
وتمّ حجز 650 قارورة غاز استعمال منزلي و 106 قارورة غاز استعمال صناعي.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بفتح محضر في الغرض و مواصلة الأبحاث لدى الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية بإدارة الشرطة العدلية وتعهد مصالح التجارة بخصوص المحجوز.

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