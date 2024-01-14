وزارة المالية تضبط قائمة البيانات المطلوب توفيرها من قبل مصالح الجباية، الى ادارة المنافسة والابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة

قامت وزارة المالية بضبط قائمة المعطيات الخاصة بالمؤسسة وبالشخص الطبيعي صاحب المؤسسة والفروع الثانوية والمعلومات الجبائية التي يتعين على الإدارة العامة للأداءات التابعة لها ، تقديمها الى الادارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة.

ووفق أمر صدر بالرائد الرسمي عدد 6 لسنة 2024، عن وزارة المالية فان تبادل المعطيات يتم عن طريق التبادل الالكتروني الحيني أو بغيره من طرق التبادل الأخرى المعمول بها عند الاقتضاء وفق اتفاقية تبرم بين الإدارة العامة للأداءات من جهة والإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية من جهة أخرى.

وتشمل قائمة المعلومات المتعلقة بالمؤسسة، حصرا، حزمة معطيات على غرار المعرف الجبائي وصنف المؤسسة وتاريخ سريان مفعول هذا الصنف والاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي وعنوان النشاط بشكل مفصل الى جانب النشاط الأصلي، بما في ذلك رمزه وتاريخ بدئه، و الأنشطة الثانوية.

وتتضمن القائمة وضعية الملف الجبائي الخاص بالمؤسسة سواء كانت في حالة نشاط او في حالة توقف نهائي عن النشاط او موجودة أو غير موجودة بالعنوان المصرح به الى جانب رقم الهاتف والفاكس للمؤسسة والعنوان الالكتروني ونظام الصرف سواء كان مقيم أو غير مقيم وتواريخ عمليات الغلق وتواريخ عمليات إعادة الإدماج.

وتوفر مصالح الجباية وفق هذا الامر بيانات حول هوية الممثل القانوني للمؤسسة وبيانات خاصة بالشخص الطبيعي صاحب المؤسسة الفردية أو الشريك بالنسبة لشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، على غرار المعرف الجبائي ورقم بطاقة التعريف الوطنية والاسم واللقب والجنسية وتاريخ الولادة والعنوان الشخصي.

وتتضمن قائمة البيانات وضعية الملف الجبائي سواء كان في حالة نشاط او في حالة توقف نهائي عن النشاط وسواء كان موجود أو غير موجود بالعنوان المصرح به وتواريخ عمليات الغلق وتواريخ عمليات إعادة الإدماج ومعطيات حول النشاط الأصلي والأنشطة الثانوية.

ويتعين على ادارة الجباية تقديم قائمة الفروع الثانوية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من بينها رقم الفرع الثانوي وعنوان الفرع وتاريخ فتح الفرع والأنشطة الممارسة به ووضعيته سواء كان في حالة نشاط، او في حالة توقف نهائي عن النشاط.

وتتضمن المعلومات الجبائية المطلوب توفيرها من الادارة العامة للأداءات لتقديمها للادارة العامة للمنافسة معطيات حول النظام الجبائي على غرار نظام تقديري او نظام حقيقي او قاعدة تقديرية ونظام التوظيف سواء كان خاضع او خاضع جزئي او غير خاضع او معفى.

وتوفر ادارة الجباية الى الادارة العامة للاداءات، كذلك، بيانات تتصل بالوضعية الجبائية سواء كانت مسواة اوغير مسواة ورقم المعاملات المصرح به بالتصاريح السنوية خلال السنوات الثلاث الأخيرة .